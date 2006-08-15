BMW представила новый Mini (фото)

Компания BMW во вторник распространила первую официальную информацию, касающуюся полностью нового поколения автомобиля Mini. Премьера новинки состоится осенью текущего года в рамках Парижского автосалона, а в продаже она появится лишь в конце года.

Новый Mini стал чуть крупнее своего предшественника: версия Mini Cooper будет на 60 миллиметров длиннее предыдущей модели, а Mini Cooper S - на 61 миллиметр. Кроме того, на 20 миллиметров выше стал капот автомобиля, под которым теперь размещается полностью новый силовой агрегат - 1,6-литровый бензиновый мотор, разработанный специалистами BMW при непосредственном участии группы PSA Peugeot-Citroen.

Mini Cooper второго поколения получит атмосферную версию этого двигателя, мощность которой составит 120 лошадиных сил. Новый мотор оснащен фирменной системой плавного изменения фаз газораспределения Valvetronic, и значительно экономичнее "крайслеровского" силового агрегата. В версии для Mini Cooper S 1,6-литровый двигатель будет оснащаться турбонагнетателем с двойной "улиткой", а его мощность составит 175 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент этого мотора достигает 240 Нм и может увеличиваться до 260 Нм при резком ускорении.

Базовая версия Mini One появится несколько позже. Она будет оснащаться полностью новым 1,4-литровым бензиновым мотором, спецификации которого пока не сообщаются.

Дизайн автомобиля претерпел незаметные на первый взгляд изменения - немного доработана передняя часть кузова, получившая новый капот, головную оптику и передний бампер с крупным воздухозаборником. Сзади новинку можно узнать по новым фонарям, модернизированным задним стойкам кузова и новому заднему бамперу. Кстати, в версии Cooper S сдвоенные патрубки выпускной системы выведены точно по центру бампера. Все эти изменения не только сделали новый Mini более современным, но и снизили коэффициент лобового сопротивления с 0,35 до 0,33.

Серьезные изменения претерпел интерьер Mini - он сохранил общую стилистику предшественника, но теперь выглядит более "взросло" и строго. Как и прежде, огромный спидометр здесь размещается в центре приборной панели, а перед водителем находится только тахометр, в рабочую поверхность которого встроен дисплей бортового компьютера и несколько сигнальных ламп. Дизайнеры BMW полностью переделали и блок управления микроклиматом Mini - теперь он стилизован под логотип этой марки и имеет оригинальную форму.

Как сообщалось ранее, новый Mini построен на базе модернизированного шасси и оснащается новой подвеской. Причем и для Mini Cooper и для Mini Cooper S покупатели смогут заказать комплект спортивной подвески, включающей в себя более короткие пружины, а также амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной жесткостью.

Лента.ру