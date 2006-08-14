Suzuki покажет в Париже Splash (фото)

Компания Suzuki анонсировала концептуальный автомобиль, получивший имя Suzuki Splash, который она осенью текущего года привезет на Парижский автосалон. Эта новинка представляет собой микровэн, построенный на базе хэтчбека Suzuki Swift. Длина автомобиля равна 3,78 метра, ширина - 1,78 метра, а высота - 1,65 метра. Это на восемь сантиметров длиннее, чем Swift, на девять - шире, и на 15 - выше.

Концептуальный Splash будет укомплектован новым 1,2-литровым бензиновым мотором, который уже скоро начнут устанавливать на серийные модели марки Suzuki. Cам микровэн, по словам представителей японской компании, также в ближайшем будущем появится на конвейере. Когда именно - пока не сообщается.

Напомним также, что на Парижском автосалоне компания Suzuki представит еще одну интересную новинку - спортивную модификацию модели Suzuki Swift, которая будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором.

Автолента.ру