США выбрали 50 лучших сайтов

Журнал Time опубликовал список 50 лучших сайтов 2006 года - "50 Coolest Websites", сообщает Digg.com. При составлении рейтинга оценивалась, прежде всего, инновационность способа подачи информации: многие сайты, оказавшиеся среди победителей, используют технологии Web 2.0.

Победители определялись в шести номинациях.

Лучшей поисковой системой стал недавно открывшийся Snap.com, использующий историю поисковых запросов для повышения релевантности поиска, а также показывающий скриншоты найденных документов справа от результатов поиска.

Также среди победителей оказался Accoona.com, применяющий технологии "искусственного интеллекта" для уточнения смысла поискового запроса пользователей.

Лучшим новостным ресурсом стал блог Digg.com или "социальные новости", как его назвал журнал Time.

В номинации "На связи" (Staying Connected) среди победителей оказались: сервис для владельцев мобильных телефонов Dodgeball.com, позволяющий договариваться с друзьями об общих планах на вечер, а таже сайт социальной сети MySpace.com, получивший от журнала Time эпитет "глобальное общество" (Global Society).

В номинации "Путешествия", по оценке Time, победителем стал сайт Yelp.com, пользователи которого публикуют собственные отзывы и рецензии на работу ресторанов Нью-Йорка, Сиэтла, Феникса и еще 21 городов США.

Полный список 50 лучших сайтов можно посмотреть на сайте журнала Time.

Лента.ру