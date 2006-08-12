Новый кроссовер Hyundai Veracruz (фото)

Компания Hyundai на этой неделе подтвердила информацию о том, что премьера ее нового кроссовера состоится в начале 2007 года. Представители марки также заявили, что эта новинка будет носить имя Veracruz, а ее конкурентами станут Saturn Outlook и GMC Acadia.

Джон Крафчик (John Krafcik), занимающий пост вице-президента североамериканского подразделения Hyundai по стратегическому планированию и разработке, сообщил также, что Veracruz получит семь посадочных мест и три ряда сидений. Причем третий ряд сидений будет входить в стандартное оснащение автомобиля и сможет убираться в специальные ниши в полу. По его словам, размер багажного отсека у новинки будет больше, чем у огромного Mercedes GL.

Комплектоваться этот кроссовер будет новым 3,8-литровым мотором V6 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, новинка уже в базовом оснащении получит боковые подушки безопасности и надувные "шторки", а также систему стабилизации. Премьера автомобиля должна состояться на автошоу в Детройте в январе 2007 года. Цены на новинку пока не объявлены.

Автолента.ру