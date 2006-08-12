Персональному компьютеру сегодня исполняется 25 лет

Сегодня исполняется ровно 25 лет с того дня как компания IBM объявила о выпуске первого в истории персонального компьютера – IBM 5150.

Стоимость компьютера, выпущенного 12 августа 1981 года в США, составляла 1565 долларов, а память машины достигала 16 килобайт, чего в современных условиях хватило бы на пару писем для электронной почты.

IBM 5150 был не первой попыткой популяризировать компьютеры, однако лишь после появления этой модели очень скромные по своим техническим характеристикам персональные машины начали получать широкое распространение. "Сейчас уже сложно представить, как работали люди 25 лет назад на компьютерах, поскольку по современным меркам эти машины мало что могли", - напомнил в интервью "Би-Би-Си" редактор журнала Economist Том СТЕНДЕДЖ.

IBM 5150 был создан группой из 12 инженеров, которую возглавлял Дон Эстридж, получивший позже прозвище "отец персонального компьютера". Некоторое время IBM была явным лидером в производстве ЭВМ, однако вскоре и другие компании начали изготовлять свои модели, после чего развитие компьютерных технологий пошло быстрыми темпами.

Впрочем, многие эксперты считают, что до 50-летнего юбилея ПК может и не дожить в связи с очень быстрым развитием мобильных технологий. По оценкам экспертов, на Западе рынок обычных компьютеров перестал расти, а продажи растут лишь за счет Китая и стран Латинской Америки.