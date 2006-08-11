Как и где отдыхают депутаты

Депутаты – тоже люди и, как все другие, имеют законное право на отдых.

Невзирая на то, что многие бюджетники пошли на отдых без своих мизерных отпускных, депутатам на каникулы в парламентской бухгалтерии выдали отпускные с лечебными в размере двух месячных зарплат.

А это около 30 тысяч гривен.

В частности, депутат БЮТ Андрей Шкиль вместе с женой отдыхает в трускавецком санатории "Карпаты". "Всем рекомендую ехать на этот прекрасный курорт. Здесь я наслаждаюсь тишиной, покоем, пью воду. Благодать!", - рассказал бютовец.

В то же время "нашеукраинец" Юрий Оробец отдыхает по соседству с коммунистом Александром Голубем в "Нижней Ореанде".

Говорит, что половину своего отпуска провел в Киеве, "поскольку были бурные события". Через 10 дней планирует вернуться в столицу.

Любимое занятие в Ялте – плавание на длинные дистанции: ежедневно, невзирая на погоду, преодолевает в морских волнах не меньше двух километров.

Литератор-руховец Лесь Танюк из Киева еще не выезжал, сидит дома. Дорабатывает дневники, в которых фиксирует последние парламентские будни. Говорит, что для этого ему понадобится полмесяца.

Еще один представитель "Нашей Украины" Николай Катеринчук набирается сил в "Морском прибое", а Вячеслав Коваль - в той же "Нижней Ореанде".

Нет времени на отдых у депутата Партии регионов Анны Герман. Говорит, что много "недоделанных хвостов" - и партийных, и творческих: "Я пока еще даже не задумывалась, где буду отдыхать".

Однако не исключает, что удастся полететь с мужем и сыновьями на Гуцульщину, поехать в Косов, потому что давно не видела Карпат. Также хочет побывать на 150-летии Ивана Франко у Нагуевичах.

"Несколько дней побуду у мамы. Если еще где-то будет какой-то билет – потому что все расхватали, то, может, вырвусь в Крым", - добавляет Герман.

При этом говорит, что до конца недели должна еще закончить обещанную книгу о Викторе Януковиче, потом ее нужно отдавать в издательство, поэтому и не знает, выйдет ли что-то с теми с морями.

Еще один "регионал" Владимир Сивкович заверил, что продолжает работать в Киеве, однако рассчитывает на неделю вырваться на какой-то остров, а затем направится рыбачить к друзьям на Волгу. Мечтает подсечь там не одного сазана, сома.

Член политсовета Партии регионов Евгений Кушнарев проведет отпуск в селе Старый Салтов под Харьковом. Ринат Ахметов готовит в Донецке торжества к 70-летию ФК "Шахтер".

Их соратник Виталий Хомутинник будет плавать на яхте в греческих водах и будет нырять в них с аквалангом. А Эдуард Прутник будет давать выручку турецким турфирмам.

Вслед за президентом и спикером в Крым направляется и премьер-министр Виктор Янукович.

Говорят, эта троица может появиться вместе перед жителями Ялты в день города. Ожидается, что Виктор Ющенко посетит здесь украинскую гимназию и музей Леси Украинки.

А еще с семьей прогуляется по местному зоопарку. Поговаривают, Виктор Андреевич очень любит лакомиться крымским мороженым.

Не забудет глава государства на отдыхе и о своих любимцах – пчелах. На государственную дачу у Мухалатци он уже завез десяток ульев.

TabloID, Высокий замок

Фото УНИАН