Новая версия Ford Mustang (фото)

Компания Ford объявила о том, что специальная версия автомобиля Ford Mustang с 325-сильным мотором V8 будет выпускаться серийно и поступит дилерам к концу текущего года. Эти автомобили почти полностью повторяют версию Mustang Shelby GT-H, выпущенную ограниченным тиражом по заказу прокатной компании Hertz.

Такие машины отличаются форсированным до 325 л.с. двигателем, немного модернизированы внешне и снабжены уникальными колесными дисками. Серийная версия Shelby GT-H, которая получит имя Mustang Shelby GT, будет отличаться возможностью установки механической коробки передач (на прокатные машины ставятся только "автоматы"), а также новыми вариантами окраски кузова, включая белый.

Отметим также, что новая модификация Ford Mustang займет пустующую нишу между 235-сильной версией Mustang GT и "экстремальной" Mustang GT500, которая оснащается 500-сильным мотором.

Стоимость автомобиля пока не сообщается.

Автолента.ру