BMW анонсировала новый X5 (фото)

Компания BMW распространила первые официальные фотографии и информацию о новом поколении внедорожника BMW X5. Как и предполагалось, автомобиль стал заметно крупнее своего предшественника, а также получил новый дизайн кузова и интерьера.

Новый X5 построен на уже известной, но модернизированной платформе, а его габаритная длина составляет 4,85 метра - это на 20 сантиметров больше, чем у предыдущего поколения. Дополнительные сантиметры позволили сделать автомобиль заметно просторнее и разместить в нем три ряда сидений, на которых помещается семь пассажиров. Размер багажного отсека новинки при поднятых сиденьях третьего ряда составляет 200 литров и увеличивается до 620 литров, если две задних "сидушки" сложить в специальные ниши в полу. Если же убрать еще и сиденья второго ряда, то объем багажника у X5 может достигать внушительных 1750 литров.

Базовым мотором для новинки станет новый трехлитровый шестицилиндровый бензиновый агрегат мощностью 265 лошадиных сил. С ним внедорожник сможет ускоряться до ста километров в час за 8,3 секунды. Уже известный 4,8-литровый V8 мощностью 367 лошадиных сил разгоняет BMW X5 до ста километров в час всего за 6,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 240 километров в час. Кроме того, для новинки предусмотрен и один дизельный мотор - трехлитровый турбодизель c двумя нагнетателями, мощность которого составляет 272 лошадиные силы. С ним машина достигает ста километров в час за 8,1 секунды.

Новое поколение BMW X5 отличается от предшественника еще и новым дизайном кузова, более агрессивным и выразительным. В облике новинки внимание привлекают оригинальные фары головного света, немного напоминающие BMW X3, а также сложная пластика переднего бампера и выразительная решетка радиатора. В салоне X5 появилась новая приборная панель, выполненная в стилистике BMW 5-Series. Кроме того, новый внедорожник будет комплектоваться множеством современных электронных систем, позаимствованных у других моделей марки, включая функцию проекции показаний спидометра на лобовое стекло.

Премьера BMW X5 нового поколения пройдет осенью текущего года в рамках международной выставки в Париже.

Лента.ру