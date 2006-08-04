Citroen представила новый C4 Picasso (фото)

Компания Citroen опубликовала первую официальную информацию и фотографии новейшего семиместного компактвэна С4 Picasso. В его основе лежит платформа модели C4, а габаритная длина новинки составляет 4,59 метра. Премьера этого автомобиля состоится ближайшей осенью в рамках Парижского автосалона.

Новый автомобиль получил три ряда сидений, на которых, по заверениям разработчиков, с комфортом разместятся семь взрослых пассажиров. Сиденья второго ряда складываются "одним движением руки", а сиденья третьего ряда могут прятаться в специальные ниши в полу, образуя общую плоскость с багажным отсеком. В стандартном положении всех сидений объем "багажника" составляет 576 литров, а при полностью сложенных сиденьях его размер увеличивается до 1951 литра.

Комплектоваться новый C4 Picasso будет двухлитровым бензиновым мотором мощностью 143 лошадиные силы, а также двумя турбодизельными, мощностью 110 и 138 лошадиных сил. Кроме того, этот автомобиль будет оснащаться еще и новой шестиступенчатой роботизированной КПП, обладающей повышенной скоростью работы и лучшей топливной экономичностью. C4 Picasso получит также пневмоподвеску на задней оси, обеспечивающую постоянный дорожный просвет при любой загрузке автомобиля, автоматический стояночный тормоз с электроприводом и систему помощи при парковке, позволяющую оценивать свободное пространство на стоянке.

Из особенностей новинки можно также отметить огромное панорамное лобовое стекло, заходящее далеко на крышу, многослойные боковые стекла, четырехзонный климат-контроль с индивидуальными блоками управления для водителя и переднего пассажира, подсветку салона и полностью ровный пол. Кроме того, в передней панели C4 Picasso расположились четыре больших ящика для хранения вещей, один из которых может выступать в роли холодильника и вмещает в себя одну 1,5-литровую или две 0,5-литровых бутылки. Наконец, компактвэн может оснащаться еще и продвинутой системой автомобильных развлечений, включающей в себя экраны в спинках передних сидений и DVD-проигрывателей.

Лента. ру