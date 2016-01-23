Ученые обнаружили две гигантские планеты у звезды в созвездии Большого Пса

Результаты своих исследований авторы опубликовали в препринте на сайте arXiv.org, а кратко о них сообщает Phys.org, передает Лента.ру.

Экзопланеты в 1,75 и 1,86 раз тяжелее Юпитера. Полный оборот вокруг HD 47366 небесные тела совершают за 363,3 и 684,7 суток соответственно и удалены от светила на расстояния 1,214 и 1,853 астрономических единиц (среднее расстояние между Землей и Солнцем).

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Система планет может находиться в орбитальном резонансе 1:2, однако ученые в этом не уверены из-за различий в значениях эксцентриситетов небесных тел (безразмерных параметров, описывающих отличие орбит планет от круговых), равных 0,089 и 0,278 соответственно.

Звезда-гигант HD 47366, относящаяся к спектральному типу K1, в 1,81 раза тяжелее и в 390 раз объемнее Солнца. Светило находится на расстоянии 260 световых лет от Земли. Его возраст равен 1,6 миллиарда лет. Пару экзопланет нашли обсерватории Японии и Австралии.

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Система привлекла ученых необычными параметрами орбит экзопланет (в частности, возможным наличием орбитального резонанса или ретроградного движения). Астрономы полагают, что полученные ими наблюдательные данные позволяют предположить наличие в системе HD 47366 третьей экзопланеты.