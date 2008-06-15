NASA готовит полет на Солнце

Специалисты NASA объявили о запуске программы, которая должна завершиться полетом на Солнце, сообщается на сайте агентства. Запуск космического корабля к звезде намечен на 2015 год.

Миссия получила название "Солар Проб+" ("Solar Probe+"). На Солнце должен отправиться жаропрочный космический корабль, который приблизится к солнечной короне и будет изучать характеристики солнечного ветра и магнетизма вблизи звезды.

На данный момент разработка корабля находится на так называемой "предварительной стадии А" ("pre-phase A").

Зонд "Солар Проб+" должен работать на высоте около семи миллионов километров над поверхностью Солнца (это около девяти радиусов звезды). Зонду придется выдержать температуру выше 1400 градусов по Цельсию и чрезвычайно мощное радиационное излучение. Энергию для работы "Солар Проб+" также будет получать от Солнца с помощью солнечных батарей, которые будут постоянно охлаждаться током жидкости.

C помощью зонда ученые надеются получить ответы, в первую очередь, на два вопроса. Первый касается необычно высокой температуры солнечной короны, которая существенно выше, чем температура на поверхности Солнца. Второй вопрос - природа скорости солнечного ветра - потока ионизированных частиц (в основном гелиево–водородной плазмы), "бьющего" из солнечной короны со скоростью 300–1200 километров в секунду. Непосредственно над поверхностью звезды ученые не наблюдают никакого существенного движения частиц. "Солар Проб+" выяснит, что именно является движущей силой солнечного ветра.

Лента.ру