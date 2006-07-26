Apple выпустила беспроводную мышку

Компания Apple представила новую версию мыши Mighty Mouse для компьютеров Macintosh. Главным отличием новинки от предшественника стал модуль Bluetooth для беспроводной работы.

Помимо того, что Mighty Mouse стала беспроводной, манипулятор, по заявлениям создателей, будет отличаться большей чувствительностью (по этому показателю MM превзойдет "обычные" мыши в 20 раз) и лучшим скольжением по любым поверхностям.

Новая модификация Mighty Mouse уже поступила в продажу. Стоит новинка около 70 долларов.

Лента.ру