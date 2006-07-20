Volvo показала хэтчбек C30 (фото)

Компания Volvo распространила первые официальные фотографии своего хэтчбека Volvo C30, который должен составить конкуренцию BMW 1-Series, Mercedes A-Class и Audi A3 как в Европе, так и на рынке Северной Америки. Причем официальный дебют новинки для журналистов состоится совсем скоро - 25 июля текущего года.

Судя по первым фотоснимкам, серийная версия C30 мало чем отличается от концептуального автомобиля, представленного в начале зимы на автошоу в Детройте. Автомобиль сохранил агрессивный дизайн кузова, сложную форму задних фонарей и довольно необычную заднюю дверь с полукруглым стеклом. Интерьер хэтчбека выполнен в более традиционном стиле, но получит фирменную, "висящую" в воздухе центральную консоль и оригинальную обивку сидений.

В основе C30 лежит немного модернизированная платформа, позаимствованная у Volvo S40, поэтому хэтчбек получился на 25 сантиметров короче. В техническом плане новинка будет во многом повторять именно эту модель и получит почти тот же набор моторов, включая турбированную 2,5-литровую рядную "пятерку". А вот унаследует ли C30 полноприводную трансмиссию - пока не известно.

Отметим также, что публичный показ автомобиля пройдет осенью нынешнего года в рамках международного автошоу в Париже. В продаже Volvo C30, скорее всего, появится еще до конца 2006 года.

Лента.ру