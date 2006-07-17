Правительство Украины ничего не крало у Microsoft

Кабинет министров Украины заявляет, что пользуется исключительно лицензионными программными продуктами компании Microsoft.

Об этом сказано в официальном заявлении Кабмина, размещенном на правительственном портале.

В заявлении подчеркивается, что правительство не заключало договоров о легализации компьютерных программ с компанией Microsoft.

Правительство приняло ряд решений для обеспечения легализации программного обеспечения. Так, в 2002 году распоряжением Кабмина утверждена Концепция легализации программного обеспечения и борьбы с нелегальным его использованием.

Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка использования компьютерных программ в органах исполнительной власти" предусмотрено, в частности, что органы исполнительной власти закупают исключительно лицензионные экземпляры таких программ или экземпляры программ свободного использования. Также на Министерство образования и науки возложены функции по организации взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам использования компьютерных программ как объектов авторского права.

Постановлением Кабинета Министров от 4 марта в 2004 г. № 253 утвержден Порядок легализации компьютерных программ в органах исполнительной власти и образована межведомственная рабочая группа.

В мае 2005 года был заключен договор между компанией "Microsoft Ireland Operations Limited" и Министерством образования и науки о легализации компьютерных программ производства компании. Договором предусматривалось, что компания Microsoft будет предоставлять специальные льготные ценовые условия на компьютерные программы собственного производства (без указания размеров скидок) при условии, что органы исполнительной власти ежегодно будут закупать определенное количество экземпляров этих программ. Также определенно, что сроки и порядок снабжения экземпляров компьютерных программ, порядок проведения расчетов определяется органами исполнительной власти самостоятельно в порядке, установленном законодательством для закупки товаров, работ и услуг за государственные средства.