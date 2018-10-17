Сон студентов во время лекции может быть признаком психических проблем

В одном из британских университетов считают, что студент, который спит в аудитории, может страдать от тревожных состояний и депрессии.

Раньше заснуть во время лекции для студентов после активной ночи считалось обычным делом. Но теперь в Букингемском университете храп в аудитории будет расцениваться как симптом возможных психических расстройств.

Как пишет The Telegraph, начиная с января все работники Букингемского университета: от профессоров до уборщиков и работников столовой, - будут проходить обязательный курс по психическому здоровью. Занятие будет длиться полдня, но можно также записаться на более расширенный двухдневный инструктаж.

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Глава программы в университете Ди Банкер пояснила: « Мы будем учить распознавать признаки и симптомы стресса и депрессии. К примеру, это может быть отсутствие активности, плохая посещаемость, отсутствие зрительного контакта или невыспанность».

«Если кто-то переживает тревожные состояния, он может быть бледным, потеть, нервничать. Таким людям трудно сконцентрироваться, смотреть в глаза, поддерживать разговор, сидеть спокойно или вообще находиться в одной комнате с вами», - добавила Банкер.

Британским преподавателям будут объяснять, что если студент уснул на лекции, это может оказаться «индикатором того, что он не спал ночью» из-за тревоги или депрессии. И ему нужна помощь.