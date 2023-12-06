Рассказываем, как делается "Шуба" - салат, который никогда не выйдет из моды.

"Селедка под шубой" - салат очень популярный. Настолько, что десятилетиями он не надоедает украинцам - его продолжают готовить из года в год специально к праздничной ночи 31 декабря. УНИАН выяснил, как можно по-новому сделать салат "Шуба" - рецепт, которого вы точно не видели.

Новая "Селедка под шубой" - рецепт из TikTok

Ингредиенты:

4 картофеля

2 моркови

4 свеклы

2 лука

1 селедка

25 гр желатина

250 мл воды

майонез

соль по вкусу

ВАЖНО: для этого рецепта вам понадобится кулинарные кольца диаметром 18 и 20 см.

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Картофель и морковь отварить, почистить, натереть на крупной терке. Желатин залить водой, согласно инструкции, дать "подняться". Селедку разделать на филе, нарезать мелкими кусочками. Лук измельчить. На выбранную плоскую тарелку поставить кольцо 18 см. Для того чтобы у вас получилась "именно та" "Селедка под шубой" - слои нужно собирать правильно: картофель - соль - майонез - сельдь - лук - майонез - морковь - майонез - картофель - майонез. После того, как вы собрали салат, его нужно отправить в холодильник.

Вареную свеклу перебить в блендере, добавить соль и майонез, перемешать. Желатин растопить на водяной бане, ввести эту массу в свекольную. Опять взбить блендером. Кольцо смазать маслом внутри, взять острый нож и "пройтись" им по форме между бортиками и салатом, чтобы он "отошел" от кольца. Снять форму с салата, аккуратно надеть кольцо 20 см. Залить салат свекольной массой, убрать в холодильник до полного застывания. Перед подачей "шубу" можно украсить клюквой, листьями смородины или по-другому - как пожелает ваша фантазия.

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