Украинцы активно закрывают маринованные помидоры или огурцы на зиму, варят компоты и варенья. УНИАН расскажет, как правильно стерилизовать банки для консервации, чтобы они не взрывались.
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Как стерилизовать банки и крышки - подготовительный этап
Сначала расскажем, почему вообще закатки "взрываются". Это происходит, потому что в банках изначально есть различные микроорганизмы. Если не провести стерилизацию, то содержимое банки забродит, а крышка слетит.
Перед тем, как начать процесс стерилизации, проверяем емкости на наличие сколов. Учтите, что для консервации подходят только целые банки без повреждений. Нельзя использовать неровные крышки с ржавчиной или царапинами.
Возьмите чистую губку и аккуратно промойте банки и крышки. Лучшие варианты - это натуральное моющее средство, горчичный порошок, сода или хозяйственное мыло. Обычные чистящие, которых много в любом магазине, не подходят - в них слишком много "химии", а отмыть ее непросто.
Как стерилизовать банки в кастрюле - используем пар над емкостью
Наполняем кастрюлю водой примерно на половину и ждем, пока закипит. Кладем крышки в кастрюлю, а сверху ставим дуршлаг, сито или решетку. На них выкладываем сухие банки горлышком вниз.
В качестве альтернативы можно использовать специальный стерилизатор. Это приспособление выглядит, как плоская крышка с одним или несколькими отверстиями. В них и вставляются банки.
Время стерилизации зависит от размера банки:
- до 1 л - 6-8 мин;
- 1 - 2 л - 10-15 мин;
- 3 л и больше - 20-25 мин.
Сигнал того, что банки простерилизованы - наличие крупных капель внутри сосуда.
Снимаем банки и ставим их на сухое полотенце горлышком вниз. Вынимаем крышки из кипятка и тоже кладем на полотенце внутренней стороной вниз. Помните, что перед началом консервации банки и крышки должны быть полностью сухими.
Есть второй вариант: ставим банки горлышком вниз в большую кастрюлю, а рядом кладем крышки. Если банки не помещаются, то можно их положить горизонтально. Наливаем воду в кастрюлю так, чтобы она покрывала горлышко банок. Ждем, пока вода закипит, и стерилизуем банки 15-20 мин. В конце ставим их на сухое полотенце.
Как стерилизовать банки в духовке - быстрый и простой вариант
Ставим банки на противень или решетку в холодную духовку. Можно горлышком вниз или вверх - это значения не имеет. Дожидаться, пока они высохнут, тоже не нужно - сразу после мытья отправляйте в духовой шкаф.
Читайте такжеАроматное клубничное варенье: рецепты лакомства на зимуЗакрываем духовку и выставляем температуру 100-110°C, стерилизуем банки 20 минут. Время стерилизации не зависит от объема емкостей.
Выключаем духовку и ждем, пока банки остынут. Достаем их оттуда, оборачивая сухим полотенцем. Если взять мокрое, то банки лопнут от перепада температуры.
ВАЖНО: в духовку можно класть закручивающиеся крышки, а те, что с резинками - нельзя, так как они могут расплавиться. Лучше прокипятить их в воде 10-15 минут.
Как стерилизовать банки над чайником - способ, который подходит всем
Наливаем в чайник воду и ждем, пока она закипит. Если позволяет конструкция чайника, кладем внутрь крышки. Те хозяюшки, у кого так сделать не получится, могут простерилизовать крышки отдельно.
Банку моем, ждем, пока высохнет, и ставим в отверстие чайника горлышком вниз. Если банка маленькая, то можно повесить ее на носик.
Рекомендации по времени стерилизации такие же, как в способе с кастрюлей. В конце просушиваем банки и крышки на сухом полотенце.
Как стерилизовать банки в мультиварке или пароварке
Наполняем чашу мультиварки или пароварки водой, кладем туда крышки. Устанавливаем насадку для приготовления на пару и ставим банки вертикально горлышком вниз.
Включаем технику и устанавливаем режим "Варка на пару". После того, как вода закипит, время стерилизации должно быть таким же, как в способах с кастрюлей и чайником. В конце просушиваем банки и крышки на сухом полотенце.
Как стерилизовать банки в микроволновке - тонкости оригинального варианта
Наливаем в банки 1-2 см воды и ставим в микроволновку. Устанавливаем максимальную мощность и время 3-5 минут. Ждем, пока закипит вода, а внутри банки образуются крупные капли. Сливаем воду, просушиваем банки горлышком вниз на сухом полотенце.
Помните о том, что в микроволновке нельзя стерилизовать крышки.