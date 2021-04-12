Кулич является неизменным атрибутом праздника Светлого Христова Воскресения.

Пасха – радостный и светлый праздник. В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Светлое Христово Воскресение 2 мая.

Основными атрибутами праздника являются пасхальные яйца и, конечно же, пышные и ароматные куличи. К выпеканию куличей каждая хозяйка подходит с особым трепетом.

Особенности приготовления куличей

Выпекать куличи следует обязательно в хорошем настроении.

Читайте такжеЛучший кулич на Пасху: как приготовить нежную праздничную сдобуВсе продукты для этой праздничной выпечки должны быть лучшего качества и свежайшими. При этом лучше брать живые дрожжи, они ускоряют процесс брожения. Если же брать сухие дрожжи, то с пометкой "активные".

Сухофрукты для куличей надо подготовить заранее.

Чтобы придать тесту цвета, используют шафран или куркуму.

Будут ли куличи удачными зависит также и от того, насколько хорошо вымешано тесто. Делать это лучше руками, а тесто в результате должно быть плотным, гладким.

Формы для выпекания нужно хорошо смазать маслом, либо использовать пропитанную пергаментную бумагу.

Остужать куличи лучше всего на боку, периодически поворачивая каждый. Это помогает изделию остыть равномерно и не смяться.

Покрывать кулич глазурью нужно после того, как он остыл.

Пасхальный кулич

Мука - 500 г

Молоко - 1 ст.

Свежие дрожжи - 50 г

Сахар - 150 г

Соль - 0,5 ч. л.

Яичные желтки - 4 шт.

Сливочное масло - 130 г

Подсолнечное масло - 1/3 ст.

Ваниль - 1 ч. л.

Изюм - 100 г

В теплом молоке растворить свежие дрожжи. Молоко должно быть около 37-38°С, то есть немного тепленьким на ощупь.

Добавить в растворенные дрожжи сахар, а затем - взбитые желтки. Всыпать в опару 1 стакан муки. Все хорошо размешать и положить на 30 минут в теплое место подходить.

Когда опара вдвое увеличится в объеме, добавить еще стакан муки. Все перемешать и снова положить подходить в теплом месте.

Примерно за час тесто должно хорошо подойти. Добавить к нему соль, подсолнечное масло, сливочное масло, которое предварительно следует растопить и охладить.

Добавить ваниль, остальную муку и замесить тесто. На этом этапе добавить изюм. Иго нужно предварительно перебрать, промыть и залить кипятком на 10-15 минут. Затем еще раз промыть, высушить полотенцем или салфетками. Высушенный изюм посыпать мукой и перемешать, чтобы каждый был обвалян в ней.

Выложить тесто на стол и очень хорошо вымешать. При вымешивании оно еще дополнительно впитает немного муки. Также вымешивая, стоит время от времени смачивать руки подсолнечным маслом. Тесто должно легко отделяться от рук и посуды.

Тем временем следует подготовить формы: смазать подсолнечным маслом или слегка посыпать мукой или манкой, чтобы потом куличи легко было достать.

Разложить тесто в формы заполнить 1/3 их объема. Формы с тестом положить в теплое место на 30-40 минут.

Хорошо разогреть духовку и выпекать куличи 20 минут при температуре 180°С. Затем уменьшить огонь до 160°С и выпекать еще 20-25 минут. Если куличики маленькие, то время выпекания будет меньше.

Готовые куличи достать из духовки. Горячую форму сразу же положить на мокрое полотенце, а затем обмотать им и бока формы. Оставить кулич на 5 минут. Благодаря этому они легко будут извлекаться из формы.

Готовые куличи должны остыть, после чего их можно украшать глазурью.

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Автор: Алина Вишневская