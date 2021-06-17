Ежегодно через 50 дней после Пасхи отмечается светлый христианский праздник Троица. Троица знаменует наступление лета и тепла. На праздничный стол в этот день обязательно подают яичницу, которая символизирует солнце. Троицу называют Зеленым праздником, поэтому блюда обильно украшают свежей зеленью и зеленым луком. Также в этот день готовят блины, пироги, блюда из мяса и птицы.
Оладьи с зеленым луком на Троицу
- Кефир - 200 мл.
- Мука - 200 г.
- Яйца - 2 шт.
- Сода - ½ чайной ложки.
- Зеленый лук - 1 средний пучок.
- Соль - ½ чайной ложки.
- Растительное масло для жарки.
Вилкой взбить яйца, добавить кефир и соль, перемешать. В яйца просеять муку и соду. В тесте можно оставить комочки муки. Зеленый лук помыть и мелко нарезать. Добавить в тесто для оладий и перемешать. На горячей сковороде с растительным маслом обжаривать оладьи с одной стороны, пока не появятся пупырышки. Затем перевернуть и обжаривать ещё несколько минут. Подавать со сметаной.
Блинный торт с мясом и грибами
- Молоко - 1 л.
- Яйца - 3 шт.
- Подсолнечное масло - 1 стакан.
- Соль - 0.5 ч.л.
- Сахар - 2 ст.л.
- Мука - 4 стакана.
- Лук - 2 шт.
- Отварное мясо - 500 г.
- Грибы - 500 г.
Читайте такжеПирог с курицей и картофелем: как приготовить сытную выпечкуПриготовить тесто для блинов: смешать в однородную массу яйца с солью и сахаром, молоко, муку. В тесто влить 2 ст.л. масла. На сковороде приготовить блины. Готовые блины накрывать пленкой, чтобы они не обветрились. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Затем обжарить грибы. Мясо пропустить через мясорубку. Смешать мясо, грибы и лук. Сложить блинный торт, чередуя блины и начинку.
Салат с курицей и огурцами
- Копченое куриное филе - 300 г.
- Свежие огурцы - 300 г.
- Яйца - 3 шт.
- Чеснок - 2 зубч.
- Кинза - пучок.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Яичный желток - 1 шт.
- Горчица - 1 ч.л.
- Винный уксус - 1 ст.л.
- Щепотка сахара, соли, перца.
Яйца отварить до готовности (10 минут) и остудить. Огурцы нарезать кружочками, яйца - дольками. Филе нарезать полосками. Кинзу вымыть и обсушить, мелко порубить. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с кинзой. Горчицу растереть с вареным яичным желтком, добавить уксус, соль и сахар. Взбивая соус, вливать в него растительное масло. Подготовленные продукты выложить в салатник, перемешать и заправить горчичным соусом.
Пирог с овощами
- Мука - 300 г.
- Сахар - 1 ст. л.
- Сливочное масло - 170 г.
- Вода - 4 ст.л
- Соль - щепотка.
- По полголовки цветной капусты и брокколи.
- Морковь - 2 шт.
- Твердый сыр - 100 г.
В муку добавить соль, сахар, масло и воду. Замесить тесто и поставить в холодильник на 30 минут. Капусту разобрать на соцветия, морковь нарезать кружочками, сварить все овощи до готовности в подсоленной воде. Перемешать овощи с тертым сыром. Форму для выпечки смазать маслом. Раскатать тесто и выложить в форму, края поднять. В тесто выложить начинку и запекать 30 минут при 180 градусах.
Шоколадные блины
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 3 ст.л.
- Щепотка соли.
- Молоко - 250 мл.
- Мука - 200 г.
- Вода - 250 мл.
- Какао-порошок (не сладкий) - 2 столовые ложки.
- Растительное масло - 2 столовые ложки.
Яйца слегка взбить, добавить сахар, соль и какао-порошок. Тщательно перемешать ингредиенты и влить холодное молоко. Всыпать просеянную муку и замесить тесто миксером. Затем постепенно вливать воду. Влить в тесто растительное масло и снова перемешать. Оставить тесто на 20 минут. Пожарить блины на сковороде и по желанию наполнить бананом, клубникой или творогом.
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