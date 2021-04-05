Воздушный, аппетитный кулич наполнит любой дом особым праздничным ароматом.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый древний, торжественный и почитаемый христианский праздник.

Читайте такжеВкусные воздушные пирожные: как приготовить профитроли с заварным кремомВ этом году Пасха у православных христиан приходится на 2 мая. И уже сейчас верующие готовятся к ее встрече, в том числе, соблюдая Великий пост. В сам праздник Пасхи христиане смогут наконец разговеться и полакомиться различными блюдами.

Обязательно на пасхальном столе должны быть, в частности, праздничный кулич. Это сладкая сдобная выпечка, символизирующая воскресение и небесное царство. Традиционно издавна хозяйки пытались печь куличи в четверг или в субботу перед Пасхой.

Пасхальный кулич

Мука - 1 кг

Молоко - 500 мл

Сливочное масло - 200 г

Сахар - 300 г

Яйца - 6 шт.

Сухие дрожжи - 12 г

Изюм - 275 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Яйца и сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Приготовление опары. Половину муки смешать с сухими дрожжами. Молоко подогреть до теплого состояния (на ощупь оно должно быть тепленьким, но не горячим). Влить молоко в муку, постоянно размешивая.

Читайте такжеВкуснейшие хрустящие драники: как приготовить лакомое блюдоНакрыть посуду с опарой полотенцем и положить в теплое место на 30 минут, чтобы она увеличилась в размерах примерно в два раза.

Яйца разделить на белки и желтки. Желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Белки взбить до крутых пиков.

Добавить взбитые желтки в опару, перемешать. Добавить соль и размягченное сливочное масло, хорошо вмешать его руками.

Добавить взбитые белки и аккуратными движениями снизу вверх перемешать массу.

Просеять оставшуюся муку. Замесить однородное мягкое тесто. Накрыть посуду с тестом полотенцем и убрать в теплое место на час. Оно должно вдвое увеличиться в размерах.

Тем временем следует подготовить изюм. Промыть его, залить кипятком на 15 минут. Затем слить воду и разложить изюм на салфетку просохнуть. К уже сухому изюму добавить ложку муки и хорошо перемешать.

Бросить изюм в уже подошедшее тесто, вымесить его. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

Взять формы для выпекания, смазать их стенки и дно сливочным маслом. Наполнить каждую форму тестом на одну треть от ее объема. Оставить тесто в формах отдохнуть еще на 10 минут.

Отправить формы в предварительно разогретую духовку до 100°С и держать их при такой температуре 10 минут. Затем увеличить температуру до 180°С и печь куличи до готовности, примерно 45-50 минут. Важно не открывать дверцу духовки во время выпекания. Готовые куличи остудить, накрыв полотенцем.

Покрыть куличи глазурью, прекрасно будет держаться на них, в частности, сделанная на желатине. Также украсить их сверху различными фигурками и кондитерской посыпкой на свой вкус.

Кулич на александрийском тесте

Для опары

Молоко (топленое) - 0,5 л

Сахар - 0,5 кг

Масло сливочное (холодное) - 250 г

Яйцо куриное - 5 шт.

Желток яичный - 2 шт.

Дрожжи (свежие) - 75 г

Для теста

Мука - 1,25 кг

Изюм - 75-100 г

Цукаты - 75-100 г

Соль - 0,5 ч. л.

Ванильный сахар - 1-2 пакета

Коньяк (или ром) - 1 ст. л.

Приготовление опары. В теплом молоке растворить дрожжи.

Яйца слегка взбить венчиком. Добавить нарезанное кусочками сливочное масло. Всыпать сахар.

Влить молоко с растворенными дрожжами. Перемешать (масло можно оставить небольшими кусочками), затянуть пленкой и оставить в теплом месте на 8-12 часов.

Приготовление теста. В опару добавить соль, ванильный сахар, коньяк, изюм и цукаты.

Сверху постепенно частями просеять муку, вмешивая ее в тесто. Руки при этом надо периодически смазывать растительным маслом. В результате должно получиться мягкое, вязкое, липкое тесто. Затянуть его пленкой и положить в теплое место на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

Смазать формы маслом. Разложить по ним тесто на 1/3 часть объема и подождать, пока оно не займет 3/4 высоты форм.

Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку. Выпекать до готовности около 40-50 минут, в зависимости от величины формочек и духовки (если формы небольшие – то около 40 минут). Готовность можно проверить зубочисткой.

Готовые куличи достать из духовки и дать остыть на решетке. Затем смазать их сверху глазурью и украсить по собственному желанию.

Карамельная творожная пасха

Творог (жирный) - 300 г

Сметана - 100 г

Масло сливочное (размягченное) - 100 г

Молоко сгущенное (вареное) - 200 г

Орехи грецкие - 35 г

Курага - 40 г

Соединить творог, сметану, сливочное масло и вареную сгущенку. Измельчить в блендере до однородности.

Курагу залить кипятком, оставить на 10 минут для размягчения, затем мелко нарезать. Измельчить орехи, но не в крошку. Добавить курагу и орехи в творожную массу.

В форму для кулича в один слой выложить марлю, предварительно намочив ее в воде. Добавить творожную массу, разровнять ложкой и закрепить концы марли сверху.

На массу надо положить какой-то пресс. Готовую конструкцию положить на блюдце, в которую будет выливаться лишняя вода. Отправить в холодильник на 8-12 часов, периодически сливая воду.

Творожный кулич в духовке

Для опары

Молоко - 60 мл

Сахар - 2 ч. л.

Дрожжи-1 ч. л.

Мука пшеничная - 2 ч. л.

Для теста

Мука - 350 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 150 г

Творог - 250 г

Масло сливочное - 50 г

Ваниль - 2/3 ч. л.

Соль - щепотка

Изюм - 100 г

Растительное масло

Приготовление опары. Подогреть молоко в микроволновой печи 15 секунд, чтобы стало теплым, но не горячим. В молоко всыпать сахар, дрожжи и муку. Размешать и положить в тепло на 20 минут.

Тем временем смешать в миске яйцо, сахар, соль и ваниль. Венчиком хорошо растереть до пышной светлой массы.

Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоСливочное масло растопить в микроволновке и влить к яичной смеси. Хорошо перемешать. Добавить перетертый через сито творог. Потом влить поднявшуюся опару. Размешать.

Просеять муку и замесить тесто, макая руку в растительное масло. Оно получается мягкое, липкое и вязкое.

Сформировать из теста шар. Накрыть миску с тестом полиэтиленом, укутать в полотенце и положить в тепло на 1 час.

Изюм перебрать, промыть и залить горячей водой на 10-15 минут. Высыпать изюм на полотенце, чтобы просох. Затем смешать его с чайной ложкой муки.

Через час тесто обмять и всыпать изюм. Вымесить, помогая силиконовой лопаткой, ведь тесто липкое и вязкое. Укрыть полиэтиленом, утеплить и положить в тепло еще на 30 минут.

Смазать формы маслом и выложить в них тесто. Прикрыть аккуратно полотенцем или полиэтиленом и положить в тепло на 20 минут.

Включить духовку на 180°С. Отправить куличи выпекать 40 минут (следует ориентироваться на свою духовку). Готовность проверять на сухую зубочистку". Готовые куличи вынуть из духовки на полотенце и охладить.

Покрыть их любой глазурью на собственный вкус. Можно, например, взбитыми белками с сахарной пудрой и лимонным соком.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская