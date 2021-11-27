Зрада, эмоции и госпереворот: о чем были "30 вопросов президенту" на экваторе каденции

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с представителями ключевых СМИ в Украине. Эмоции улеглись и самое время проанализировать, о чем были эти "30 вопросов президенту". УНИАН поинтересовался у экспертов, насколько изменилась риторика президента по ключевым темам к середине его каденции.

К экватору президентского срока Владимир Зеленский провел второй масштабный пресс-марафон. В отличие от предыдущего 14-часового общения с прессой в 2019-м году, марафон в эту пятницу был заявлен на три, но продлился 5,5 часов. Интерес к мероприятию подогревало два фактора: внезапность – Офис президента объявил о событии за сутки "до", и количество приглашенных СМИ – зачастую речь идет об аккредитации всех желающих представителей прессы, а не о приглашении некоего списка.

Впрочем, сам список из 30-ти топовых СМИ несколько успокоил недовольство. А после озвученных вопросов стало понятно, что о "теплой ванне" для президента речь не идет.

Наиболее резонансные заявления президент сделал о рисках государственного переворота, угрозе полномасштабной войны с Россией, энергетическом кризисе и планах Офиса президента выйти на диалог с Кремлем. Кроме того, Зеленский представил развернутую версию того, как Украина была втянута в операцию с "Вагнеровцами".

По ряду тем Владимиру Зеленскому пришлось выдать и кулуарную, и даже прежде засекреченную информацию, а в отдельных случаях перейти в эмоциональную оборону.

"Переворот Ахметова"

Пожалуй, самым главным заявлением, прозвучавшим из уст президента в самом начале пресс-марафона, стала информация о том, что на 1-2 декабря в Украине якобы готовился государственный переворот. Причем у украинских спецслужб имеется аудиозапись, в которой между некими представителями Украины и России происходит обсуждение возможного участия в государственном перевороте бизнесмена Рината Ахметова.

"Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное", - сказал Владимир Зеленский.

"Я считаю, что это операция. Его [Ахметова] втягивают в войну против государства Украина, - добавил глава государства и пригласил бизнесмена в свой Офис. - Считаю, что он может об этом не знать, а может, и знает. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать ту информацию, которой можно поделиться, или в соответствующие органы, где он может получить эту информацию".

Правда, президент не рассказал о том, будет ли начато расследование в отношении бизнесмена.

Любопытно, что все это прозвучало в аккурат после того, как между командой президента и Ринатом Ахметовым пробежала черная кошка. Так, за два дня до пресс-марафона депутаты "Слуги народа" заявили об отказе посещать принадлежащие бизнесмену телеканалы, обвинив их в пропаганде, манипуляциях и шантаже политической силы.

Собственно, об этом глава государства тоже упомянул во время общения с прессой. Мол, Украина находится на пороге большой войны с олигархами, которые имеют уж слишком большое влияние на медиа и политиков, но деолигархизация уже стартовала.

К слову, реакция Рината Ахметова не заставила себя долго ждать.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент", - говорилось в заявлении, обнародованом пресс-секретарем Ахметова Анной Тереховой.

"По сути, президент огласил войну Ринату Ахметову, - отметил политтехнолог Тарас Березовец в комментарии УНИАН. - Он пригласил его к прямым переговорам, имея в виду, что либо приходите ко мне, либо к вам "придут". Не исключено, что теперь стоит ждать "маски-шоу", обыски на предприятиях или даже на телеканалах… Также я уверен, что в ближайшее время мы можем услышать эти аудиозаписи".

Трудности перевода

И хотя таинственная аудиозапись еще не стала достоянием общественности, в Кремле не на шутку всполошились. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "у России не было никаких планов принимать участие, и Россия никогда не занимается вообще такими делами".

Наверное, в слова "из-за поребрика" нет веры не только в Украине. Поскольку в связи с заявлением Владимира Зеленского о госперевороте, выразил беспокойство и американский президент Джо Байден.

"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - сказал он.

При этом, он не исключил, что будет обсуждать эту ситуацию с президентом Украины.

Учитывая, что слова о государственном перевороте некоторые иностранные СМИ и, как следствие, политики восприняли как "путч", то есть, госпереворот с участием военных (а на постсоветском пространстве еще свежи воспоминания о 1991-м и ГКЧП), и тут же бросились это комментировать, разгоняя зраду по миру, УНИАН попросил Владимира Зеленского уточнить этот момент.

"У нас серьезная армия. Я уважаю армию. И знаю, что они меня уважают. Они защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами. Я сказал, что есть агентурная информация, даже есть аудиозапись, на которой обсуждаются вопросы госпереворота, втягивание [Рината Ахметова] в эту ситуацию. Прежде всего, имеется в виду финансовая поддержка. Тут все понятно. К путчу это не имеет никакого отношения", - ответил президент и добавил, что исключает возможность государственного переворота с участием военных.

Как Украина могла крупно подставиться

Еще одной важной темой пресс-марафона стала новая и, на сегодняшний день, самая полная из ранее озвученных версия о проведении спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер". По словам Зеленского, Украина не проводила спецоперации с задержанием российских наемников, "ее туда втянули". И если бы с самолетом турецких авиалиний, на котором находились боевики, что-то случилось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Украине бы этого не простил.

"Мы не проводили этой операции, нас втянули, - сказал Владимир Зеленский. - Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки и выдающихся разведчиков. И я говорю, что мы были слабыми в этой операции".

По словам президента, бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Максим Бурба не имел права разглашать секретную информацию о спецоперации: "Бурба и другие говорят открыто о том, о чем они не имеют права разглашать информацию. Я считаю, что это нарушение законодательства - разглашение секретной информации".

"Президенту стоило представить эту версию проведения спецоперации еще год назад, — рассказал УНИАН соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. — Такого ажиотажа вокруг дела "вагнеровцев" бы не было, если бы эту версию представили ранее. Это главный вывод".

По мнению политолога Тараса Березовца, после заявлений президента на марафоне теперь следует ожидать задержания экс-главы украинской разведки Василия Бурбы: "По сути, это значит, что против Бурбы сейчас будут открыты уголовные дела. Я думаю, что будет попытка его задержать и посадить в СИЗО".

Рада, Кабмин и "опытные" кадры

Не обошлось на встрече главы государства и без вопроса о выборах – президентских и парламентских. Зеленский отметил, что пока не решил, пойдет ли на второй срок, мол, родные, особенно дети, уже устали жить под пристальным вниманием и охраной. С другой стороны, не исключил, что второй срок возможен, если будет поддержка со стороны народа.

Также президент исключил вероятность роспуска Верховной Рады: "Я не буду распускать парламент". По его словам, пока депутаты голосуют, в этом просто нет смысла.

Что касается слухов о давлении Офиса президента на Верховную Раду, Владимир Зеленский заявил, что это не соответствует действительности. Мол, президент не встречается с лидерами фракций, кроме "Слуг народа" - раз в неделю проводит совместное совещание, на котором обсуждают повестку дня будущих заседаний парламента.

На вопрос журналистов, проводит встречи с другими фракциями руководитель Офиса Андрей Ермак, он ответил: "Мне кажется, что он также не встречается с лидерами других фракций".

Кроме того, отдельно Зеленский отметил, что считает руководителя своего офиса Андрея Ермака "мощным человеком", поэтому не намерен отправлять его в отставку.

А вот критику частных ротаций в Кабмине Владимир Зеленский признал объективной.

"Ротации были разные. Ротаций было много, никогда столько не было. Не буду себя оправдывать. Были положительные ротации, были у меня и ошибки", - сказал президент.

При этом, по его словам, нет ничего страшного в том, что в его команде работают люди, которые занимали должности во времена Януковича: "Да, вы правы, есть люди со времен Януковича. Но ведь это не его соратники".

Брат у ворот

Еще одной темой, которую нельзя было не обсуждать на пресс-марафоне в свете последних событий, стал вопрос возможной эскалации со стороны России. По словам Владимира Зеленского, она может произойти в любой день, ведь Украина уже восемь лет находится в состоянии войны. Вместе с тем, Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации.

"У нас ежедневно есть реальные разведданные, ежедневно мы получаем данные не только от нашей разведки... а также от разведок других стран, стран-партнеров, которые нас поддерживают. И они действительно нас поддерживают, есть и военная помощь, есть информационная помощь, техническая помощь и финансовая помощь", - сказал президент.

Он напомнил, что несколько стран объявили о готовности поддержать Украину, если Россия решится на полномасштабное вторжение. В частности, США, Великобритания, ЕС, Турция, Канада, уже выразили поддержку Украине: "Мы не только публично, но и не публично получили информацию от наших партнеров, от США, Британии, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и нас поддержат. Если что-то начнется, как это будет на практике я не знаю, четких таких вещей я не получал".

Вместе с тем, по словам Зеленского, мы должны, в первую очередь, рассчитывать на себя, на свою армию.

"Армия у нас мощная", - сказал президент.

По его словам, сегодня армия оснащается новой техникой, хотя и не так быстро, как хотелось бы, а также увеличивается заработная плата военнослужащих, потому что нужно увеличивать мотивацию для украинских военных.

Эмоции через край

Возвращаясь от смыслов пресс-марафона к его форме, можно отметить, что подход Зеленского к диалогу с прессой изменился. Если два года назад он демонстрировал готовность до двух часов ночи отвечать на все вопросы, сейчас старался сосредоточиться на самых кризисных и раскрыть их контекст.

При этом, по словам руководителя экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, ответы президента были часто излишне эмоциональными.

"Президент был эмоционален. Он так и не научился говорить структурированно, переходил с одной темы на другую, говорил не на дипломатическом языке и не на языке госслужащего. Но я думаю, что это технологически правильно, ведь он говорит с аудиторией — своими избирателями. Не стоит обращать внимания, понравилось ли это вам, просто представьте, понравилось ли это электорату. Уверен, что да", - отметил Бобыренко.

Так или иначе, все журналисты смогли задать даже самые острые вопросы. И несмотря на аккредитацию небольшого пула СМИ, "теплой ванны" самому себе Зеленский не устроил. Напротив, сесть за стол вместе с собой пригласил как ведущих оппозиционного к власти "5 канала", так и ведущих канала "Украина 24", с собственником которого, как уже было сказано выше, Зеленский находится в остром конфликте.

Эксперты отмечают, что глава государства не испугался "лоб в лоб" встретиться с журналистами, которых называют "тяжеловесами" украинских медиа. Не обошлось без разговора на повышенных тонах и даже взаимных обвинений. Наиболее яркой стала перепалка с журналистом Юрием Бутусовым. Уже после пресс-марафона последний признался, что лишь из уважения к статусу президента удержался ударить Зеленского.

По словам научного директора Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива, Алексея Гараня, тональность президента во время пресс-марафона была даже агрессивной.

"То, что я увидел в ответах Зеленского — агрессивная риторика. В том числе и к журналистам. Мы услышали обвинения и в адрес Бутусова, и в адрес Михаила Ткача. Это было очень некорректно. Зеленский был искренне раздражен. При этом, он, кажется, не понимает, что журналисты могут задавать ему такие жесткие вопросы", — подчеркивает Гарань.

Изменился ли президент?

По мнению экспертов, несмотря на экватор президентской каденции, Владимира Зеленского пока рано называть зрелым политиком.

"Он, скорее, начинает им становиться. Он набирает тот негатив, с которым мы воспринимаем политику, с которым он критиковал предшественника. Он рассказывал: "я не такой, а когда приду, буду делать все не так, а по правилам". А сейчас, когда у него спрашивают, почему он поступает не по правилам, Зеленский в ответ раздражается", — рассказал УНИАН Алексей Гарань.

По его мнению, к экватору своей каденции Зеленский прошел несколько этапов эволюции, ведь к власти он пришел с наивной уверенностью, что сможет закончить войну, если "просто перестанут стрелять".

"Когда он столкнулся с Путиным, осознал, что так не выйдет. Потому, если говорить о Донбассе и войне с Россией, то Зеленский начал возвращаться к линии Порошенко", — отмечает Гарань.

"Конечно, Зеленский совсем другой, чем два года назад, — добавляет Виктор Бобиренко. — Тогда он хотел увидеться с Путиным и даже избегал называть Россию агрессором. То есть, он говорил "агрессор", но до встречи в Париже не говорил, а какая же это страна. Сейчас он исправился. Поэтому, если сравнивать президента в 2020-м или даже в 2019-м с президентом сегодня — это совершенно разные люди".

Анастасия Светлевская, Татьяна Стежар

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