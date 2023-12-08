Теперь в украинском парламенте будет только 401 нардеп.

Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение полномочий трех народных депутатов Украины - Максима Ефимова (группа "Возрождение Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина").

За постановление о досрочном сложении полномочий Данилова проголосовал 291 народный депутат Украины. Он написал заявление, в котором было сказано, что выходит из фракции "Батькивщина" (а это уже основание для лишения его мандата, поскольку он избирался по списку партии "Батькивщина", - УНИАН) и составляет депутатские полномочия. Теперь в парламент вместо него зайдет депутат, который был в списке партии следующим.

За досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Ефимова, который входил в группу "Возрождение Украины", образовавшуюся после запрета партии и соответственно фракции "Оппозиционная платформа за жизнь", и в ней были в большинстве именно депутаты этой фракции, проголосовало 283 народных депутата. Ефимов был сопредседателем этой группы.

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Он избирался в парламент в округе №48 в Донецкой области. В таких случаях должны быть проведены выборы в округе, а это во время войны невозможно. Поэтому в парламенте минус один мандат. Ефимов сам написал заявление о сложении депутатских полномочий, не указывая причину этого шага.

Также парламент проголосовал за досрочное прекращение полномочий народного депутата Шпенова. "За" это решение проголосовало 289 народных депутатов. Он избирался в округе №37 Днепропетровской области. В парламенте был внефракционным. Сам написал заявление о сложении полномочий, не указав причину. Соответственно из-за невозможности проведения выборов, - это еще минус один мандат.

Как известно, до этого голосования в парламенте насчитывалось 403 народных депутата, поскольку два депутата были "мажоритарщиками", и выборы не могут быть проведены, то теперь в парламенте впервые остается рекордно малое количество нардепов - 401.

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Как сообщал УНИАН, ранее Максим Ефимов, который был избран в Верховную Раду в 2019 году на мажоритарном округе с центром в городе Краматорск Донецкой области, объяснил, почему отказывается от депутатских полномочий. Он отмечал, что полномасштабная война России против Украины уменьшает внимание Верховной Рады и Кабинета министров к жизни на местном уровне. Он говорил, что хочет сосредоточить свои усилия на работе в регионе для сохранения промышленного и экономического потенциала города Краматорск, в том числе путем релокации мощностей региона.

Виталий Данилов в 2019 году избирался от партии "Батькивщина" под номером 16, возглавлял Харьковскую областную организацию партии, экс-президент Украинской футбольной Премьер-лиги, президент ФК "Харьков".

Был подписантом заявления-обращения к председателю ВР Руслану Стефанчуку о рассмотрении вопроса о лишении полномочий народных депутатов и депутатов местных советов, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий.

Дмитрий Шпенов ранее избирался в Верховную Раду Украины от "Партии регионов", был замечен на кнопкодавстве, то есть голосовании за других депутатов, в предыдущих созывах парламента.

Справка УНИАН. Согласно Конституции, в парламент должно быть избрано 450 народных депутатов, но из-за незаконной аннексии Крыма и частично Донецкой и Луганской областей, в парламент нынешнего 9 созыва было избрано только 424 нардепа.

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