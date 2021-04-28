Сотрудников органов прокуратуры вакцинируют китайским препаратом.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями сделали прививку от коронавируса.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

"Сегодня вместе с заместителями сделали прививку от коронавирусной болезни. На первом этапе вакцинируем около 500 работников Офиса Генпрокурора. Далее - областные и окружные прокуратуры. Хотим показать собственным примером и примером институции, насколько важен этот процесс для здоровья нации", - рассказала генпрокурор.

Она уточнила, что вакцинация проводится китайской вакциной Sinovac Biotech. Прививку получат все сотрудники прокуратуры, изъявившие такое желание. "Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому мы должны были позаботиться о дополнительной защите для наших работников", - добавила Венедиктова.

"На сегодня, наверное, уже не осталось тех, кто бы не знал людей, которые переболели Covid-19. А о непредсказуемом ходе и тяжелых последствиях этой болезни - и подавно. Прививка же поможет не инфицироваться или перенести "корону" в более легкой форме, если все же заражение произойдет. Благодаря вакцинам мир поборол многие смертельные болезни. Прививки - наш вклад в формирование коллективного иммунитета Украины и предотвращение распространения пандемии", - резюмировал генпрокурор и поблагодарила Минздрав и медиков МВД за помощь в организации вакцинации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко