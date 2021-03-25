Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову осуществлять контроль за выполнением этого решения.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к 19 компаниям, занимающимся добычей полезных ископаемых.

Читайте такжеЗеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматриваетОб этом говорится в указе главы государства №123/2021 от 25 марта.

Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову осуществлять контроль за выполнением решения СНБО о санкциях в отношении 19 юридических лиц.

Что известно о санкциях против компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых

19 марта СНБО принял решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы в Украине на добычу полезных ископаемых с 1994 года.

Также СНБО решила применить санкции против таких компаний: «Геоконнект», «Глобалгеоинвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестойл компани», «Надра пространство», «Инфогеотренд», «Еджейн Макро», «Екогазальянс», «Епивал энерджи», «Юнолит ойл», «Профинафт», «Бестгеотек».

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к этим 19 компаний применен максимальный тип санкций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против 19 компаний, добывающих полезные ископаемые, введены из-за получения ими лицензий по заниженным ценам, что нанесло государству большие убытки.

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Автор: Виталий Саенко