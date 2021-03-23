В частности, угроза убийством наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

В Верховной Раде Украины предлагают установить уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника.

Как сообщается на странице Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Facebook, депутаты подали доработанный законопроект № 5124. Им предусмотрено установить уголовную ответственность за такие противоправные действия.

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Документ предусматривает, что угроза убийством наказываться лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжких повреждений - от 5 до 12 лет.

Председатель комитета Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа») отметил, что сейчас в нормативно-правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта.

«При этом с начала пандемии случаев немотивированного насилия против работников «скорой» становится все больше», - добавил он.

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Автор: Надя Пришляк