В Верховной Раде Украины предлагают установить уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника.
Как сообщается на странице Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Facebook, депутаты подали доработанный законопроект № 5124. Им предусмотрено установить уголовную ответственность за такие противоправные действия.
Читайте такжеШмыгалю в Раде предложили извиниться за провал старта вакцинации
Документ предусматривает, что угроза убийством наказываться лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжких повреждений - от 5 до 12 лет.
Председатель комитета Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа») отметил, что сейчас в нормативно-правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта.
«При этом с начала пандемии случаев немотивированного насилия против работников «скорой» становится все больше», - добавил он.
Вас также могут заинтересовать новости
- Медики выйдут на национальную забастовку, если депутаты не повысят зарплаты
- Критически не хватает врачей: во Львове "мобилизуют" медиков для борьбы с коронавирусом
- В Одессе от COVID - 19 умер детский анестезиолог
- "Слуга" Гурин предлагает уволить всех медиков, отказавшихся от вакцины Covishield
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram