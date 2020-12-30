Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суда ходатайство о применении меры пресечения в отношении заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова на основании требований ст. 185 УПК Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Офисе генпрокурора.

"Так, изучением материалов, приложенных к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможен состав иного уголовного коррупционного правонарушения, что не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали у Венедиктовой.

Читайте такжеСуд удовлетворил ходатайство прокурора и не стал избирать меру пресечения ТатаровуВ Офисе генпрокурора добавили, что сообщение о подозрении заместителю главы ОП было осуществлено с нарушением требований ст. 481 УПК Украины неуполномоченным лицом, что подтверждается судебной практикой, в том числе ВАКС. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката.

"Указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь признание судом собранных доказательств недопустимыми", - пояснили в Офисе генерального прокурора.

После поступления материалов досудебного расследования в уголовном производстве с НАБУ следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины и прокурорами Офиса генерального прокурора будет дана оценка собранным доказательствам и приняты соответствующие процессуальные решения.

Дело Татарова: что известно

30 декабря на заседании ВАКС новый прокурор по делу Татарова Андрей Грицан заявил, что отзывает ходатайство об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Грицан объяснил это тем, что новая группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения.

Справка УНИАН. 18 декабря заместителю руководителя ОП, экс-чиновнику госкомпании "Укрбуд" Татарову было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии стоимостью 81 млн грн.

Следствие считает, что Татаров может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Речь идет о судебной оценочно-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и корпорацией-застройщиком "Укрбуд".

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Кроме Татарова, в совершении этого преступления подозревают заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и бывшего народного депутата, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

22 декабря и.о. руководителя САП Грищук сообщил, что прокуроры будут просить суд избрать Татарову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

23 декабря Офис генпрокурора передал дело Татарова от НАБУ в СБУ. В НАБУ и САП заявили, что это решение является незаконным.

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Автор: УНИАН