Также правительство согласовало кандидатуры на должности руководителей Волынской и Закарпатской облгосадминистрации.

Кабинетом Министров Украины уволил Александра Сергея с должности заместителя Министра обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Также согласовано увольнение Юрия Погуляйко с должности председателя Волынской областной государственной администрации. В то же время согласовано назначение:

Ивана Рудницкого председателем Волынской областной государственной администрации;

Мирослава Билецкого председателем Закарпатской областной государственной администрации.

По информации Мельничука, кроме того правительство уволило Романа Опимаха с должности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины и временно возложило исполнение обязанностей главы службы на Сергея Дехтяренко

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Перестановки в Министерстве обороны

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины назначил Александра Сергея заместителем министра обороны в начале июля текущего года по представлению министра обороны Рустема Умерова.

1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении 4 своих заместителей - Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган.

В тот же день Кабмин уволил Станислава Гайдера с должности заместителя министра обороны Украины, а также Людмилу Дараган с должности госсекретаря Минобороны Украины.

5 ноября Кабмин согласовал увольнение Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины.

При этом в октябре Умерову назначили двух новых заместителей: бригадного генерала юстиции Сергея Мельника и Сергея Боева, который до этого был заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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