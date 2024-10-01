Уволены замминистра обороны Гайдер и госсекретарь Дараган, а еще два кандидата "на вылет" пока при должностях

Сегодня, 1 октября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение об увольнении Станислава Гайдера с должности заместителя Министра обороны Украины, а Людмилу Дараган с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает официальный канал правительства в Telegram. В то же время ранее министр обороны Рустем Умеров сообщал, что подписал представление в КМУ об увольнении трех заместителей министра обороны - Станислава Гайдера, который переходит на должность руководителя Офиса министра, Александра Сергея, Юрия Джигира, а также государственного секретаря Людмилы Дараган.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей Государственного секретаря Министерства обороны Украины на Никиту Никитенко.

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Кроме того правительство уволило Георгия Дубинского с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины.

В то же время распоряжением правительства, Эдем Адаманов назначен заместителем Министра здравоохранения Украины, Александр Семенец Александр- заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а Сергей Белецкий Сергей - государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.

Решение Рустема Умерова

Как сообщал УНИАН, Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в правительство об увольнении трех своих заместителей и государственного секретаря.

Он отметил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, сообщит отдельно.

Умеров отметил, что кадровые изменения нужны, поскольку во время военного положения процессы внутри системы Министерства обороны должны быть четкими и контролируемыми. По его словам, любые внешние или внутренние "попытки повлиять на них - недопустимы" и в этом контексте проводятся кадровые изменения.

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