Стороны согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить «с горячим сердцем, но с холодной головой».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «эмоции и подозрения» одним существенным препятствием для развития двусторонних отношений Украины и Венгрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве.

«Я хочу сказать, что есть одно существенное препятствие для развития украинско-венгерских отношений - это эмоции и подозрения», - заявил он.

Кулеба отметил, что обсудил этот вопрос с венгерским коллегой и стороны согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить «с горячим сердцем, но с холодной головой».

Ухудшение украинско-венгерских отношений: что нужно знать

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, осенью 2020 года в ходе местных выборов венгерские чиновники во время посещений Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.

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Автор: Константин Гончаров