Суд по делу MH17: ходатайства защиты удовлетворены частично - СМИ

Сегодняшнее заседание суда стало последним перед длительным перерывом.

Суд в Нидерландах по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» на Донбассе 17 июля 2014 года объявил в пятницу решение по ряду ходатайств, которые ранее внесла сторона защиты одного из обвиняемых - россиянина Олега Пулатова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, суд принял некоторые ходатайства защиты, которая пытается доказать непричастность Пулатова к катастрофе. Адвокаты поставили под сомнение основную версию следствия - о том, что «Боинг» был сбит российским «Буком» с территории, которую контролировали поддерживаемые Россией боевики.

В частности, сегодня были приняты ходатайства защиты о допросе украинского военнослужащего ПВО, экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также о дополнительном запросе рассекречивания американских спутниковых снимков.

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Удовлетворено также ходатайство об изучении показаний свидетелей, выступающих в поддержку так называемых альтернативных версий катастрофы, например, что самолет был сбит военным самолетом. Эти версии, о которых часто сообщали российские СМИ, были отвергнуты следствием.

В то же время многие ходатайств защиты были отклонены, среди них и о переводе всех материалов дела (около 40 тысяч страниц) на русский язык.

Часть ходатайств пока отложена - до времени, когда защита сможет встретиться с Пулатовым и прояснить его позицию. Адвокаты утверждали, что им необходимо лично встретиться с подзащитным, но сейчас это невозможно, так как граница России со странами ЕС закрыта из-за пандемии коронавируса.

Сегодняшнее заседание суда стало последним перед длительным перерывом. Судебный процесс в окружном суде Гааги возобновится 31 августа.

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Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был руководителем «2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который возглавлял "разведывательный батальон" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начался 9 марта 2020 года.

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