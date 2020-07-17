Известная волонтер показала царапины после столкновений с полицией под Радой (фото)

По словам нардепа от "Голоса", это царапины нанесли представители полиции, дополнительно обозвав Алину Михайлову "лошадиной с*лупой".

Известная волонтер Алина Михайлова, которая является помощницей народного депутата от «Голоса» Александры Устиновой, показала царапины после столкновений с правоохранителями под Верховной Радой.

Фотографии на своей странице в Facebook опубликовал нардеп от «Голоса» Александра Устинова.

«Вот так выглядит рука моей помощницы Алины Михайловой после митинга в поддержку украинского языка под Верховной Радой», - прокомментировала она.

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По словам нардепа, это сделали представители полиции, дополнительно обозвав Алину Михайлову «конской з*лупой»

«Девушку, которая прошла всю войну, создав с нуля медицинскую службу для добровольческого подразделения. Девушку, которая живет этой страной и не раз рисковала жизнью на фронте ради Украины!» - подчеркнула Устинова.

Также нардеп рассказала, что на просьбу предоставить документы, правоохранители сказали, что им «все равно» и ничего показывать они ей не должны.

Как сообщал УНИАН, второй день подряд под ВР проходит митинг против принятия законопроекта «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования» (№ 2362), инициатором которого является народный депутат Максим Бужанский. Указанный законопроект был в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания среди последних вопросов к рассмотрению.

Возле Рады произошла стычка между полицейскими и участниками в поддержку украинского языка. За сегодняшнее утро полицейские два раза пробовали препятствовать участникам протеста пронести на площадь Конституции атрибутику для митинга.

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