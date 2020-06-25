Заместитель министра образования и науки написал заявление об увольнении

В то же время он сомневается, что шаги, которые сделаны в образовательной сфере, "откатят назад".

Егор Стадный написал заявление об увольнении с должности заместителя министра образования и науки.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Стадный напомнил, что отвечал в МОН за введение прозрачных и объективных принципов распределения государственного финансирования между университетами, появление KPI (показатель эффективности - УНИАН) в контрактах ректоров и новой аттестационной коллегии, которая "не боится останавливать псевдонауку и плагиат".

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"Все эти шаги - это не только качественно новая эффективная политика, это сигналы тем, кто так устал от имитации и лжи, которые местами очень серьезно поразили наше высшее образование. Это сигналы о том, что система координат может быть другой, правила игры могут вознаграждать за честную, качественно сделанную работу, те, кто лучше, получают больше, чем те, кто хуже, что имитация больше не приветствуется", - написал он.

Также Стадный призвал коллег не отчаиваться. "За несколько последних дней так много людей меня спросили об одном и том же: "А если откатят назад?". Ничего страшного, мы все с вами увидели, что правила могут быть честными. Даже если откатят что-то (в чем я очень сильно сомневаюсь), поверьте, мы сделали это за полгода, то в следующий раз сделаем за три месяца. Я когда-то уже говорил: "Ключевой вызов для наших реформ - это разочарование людей, все остальное - это бюрократические трудности", - отметил он.

Стадный поблагодарил всех, с кем работал в министерстве 10 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки (№ 3675).

18 июня народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение Шкарлета.

По словам народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа"), у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

Сегодня, 25 июня, Кабинет министров Украины назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что происходит назначение заместителя министра образования и науки.

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