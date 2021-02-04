Младший брат депутата владеет 12-ю квартирами в одном только Киеве.

Родственники народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который попал под санкции, владеют десятками квартир, домами и земельными участками — в основном это недвижимость в Киеве или Львове.

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Об этом сообщает «Слідство.Інфо». Отмечается, что сам депутат в своей декларации за 2019 год указал доли в 12 компаниях. Также он задекларировал дом на 330 квадратных метров в селе Сокольники Львовской области и офис на 100 квадратных метров в Львове. В Киеве он арендует дом у компании, принадлежащей жене Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Большинство средств Козак хранит в белорусских банках. Согласно последней декларации депутата, всего на счетах политика в Беларуси — более 7 миллионов евро. В украинском "Укрстройинвестбанке" Козак хранит более 378 тысяч гривень на 30 тысяч евро, а наличными — 150 тысяч евро и почти 2,5 миллиона гривень.

Однако немало его активов все же обошли украинские санкции. Это касается имущества, которое официально принадлежит не самому Козаку, а его родным.

Так, младший брат Тараса Козака Богдан владеет 12-ю квартирами только в Киеве. Из них 11 — в жилом комплексе Eliseum. Еще одна квартира площадью почти 2500 квадратных метров расположена на Печерске.

Во Львове Богдану Козаку принадлежит дом и квартира, а в Львовской области – дом и несколько земельных участков. Как утверждается, младший брат Козака ведет совместный бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем — в частности, они занимаются грузовыми автомобилями, строительством и добычей песка.

70-летняя мать Тараса Козака София - не бедный человек. Пенсионерка владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками в Львовской области. Кроме этого, ей принадлежит четыре квартиры в новостройке в столице.

Значительными активами обладает и Наталья Лавренюк, которую журналисты называют гражданской женой нардепа и матерью его ребенка. Как утверждается, Лавренюк принадлежит квартира в Киеве, 10 земельных участков на Киевщине, дом, квартира и офис во Львове. Женщина владеет и элитной машиной - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 года выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около трех миллионов гривень.

Утверждается, что Лавренюк занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко, женой Виктора Медведчука.

2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака, через несколько часов после наложения санкций его телеканалы - ZIK, NewsOne и «112 Украина» прекратили вещание.

Запрет каналов Медведчука

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: Дмитрий Захаров