Фесенко убежден, что сейчас угрозы со стороны РФ очень реальные, а инструментом для их реализации могут стать сторонники пророссийских политсил вроде ОПЗЖ.

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предупреждает, что деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" может угрожать безопасности Украины.

Об этом политолог заявил в сюжете "5 канала", сообщает "Обозреватель".

Он подчеркнул, что особо опасная деятельность таких политсил на прифронтовых территориях Донбасса, ведь они могут раскачивать там ситуацию с помощью имеющихся у них ресурсов.

Фесенко убежден, что сейчас угрозы со стороны РФ очень реальные, а инструментом для их реализации могут стать сторонники пророссийских политсил вроде ОПЗЖ. По словам эксперта, они могут стать "5 колонной".Читайте такжеВ Нацсовете объяснили, почему санкции против казака повлияли на работу его телеканалов, и что с ними будет дальше

"... ОПЗЖ имеет широкую электоральную базу людей, в частности, с руководящим опытом. И они тоже могут быть задействованы. Тем более, там есть люди, которые имеют прямые связи с Россией – тот же Медведчук и другие – и их тоже могут использовать как "5 колонну", – считает политолог.

При этом он не обозначил временные рамки для реализации такого сценария, но рассказал о возможных территориях: речь идет о прифронтовых городах (Мариуполь, например) и населенных пунктах на всей протяженности российско-украинской границы.

Политолог заявляет, что по меньшей мере 10% украинцев имеют потенциально пророссийские взгляды.

"Поэтому блокирование агрессивных медийных проводников путинской политики в Украине - первый и правильный шаг", - убежден Фесенко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на введение санкций в отношении лиц и организаций, угрожающих территориальной целостности и безопасности государства.

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться. Более того, могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в ВР", - анонсировал он.

Опрошенные журналистами эксперты предложили ряд шагов для противодействия вызовам гибридной агрессии, среди которых: отслеживать ситуацию и оценивать политические угрозы; мгновенно и адекватно реагировать на провокации сепаратистов; пристально наблюдать за намерениями и действиями ОПЗЖ и других сил пророссийского направления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций относительно народного депутата от ОПЗЖ, соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Отдельно санкции были введены и относительно ряда телеканалов, в частности, ZIK, NewsOne и 112 Украина, которые формально принадлежат Казаку, но полностью подконтрольны Медведчуку. Упомянутым телеканалам аннулировали лицензии на вещание.

Официально причиной для введения санкций стала возможная причастность Козака к финансированию террористических организаций "ЛДНР".

Все упомянутые телеканалы были основной медийной площадкой для партийцев ОПЗЖ и персонально для лидера этой политической силы Виктора Медведчука.

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Автор: УНИАН