Нардеп Палица заявил, что политические силы Украины хотят "разодрать страну"

В то же время Палица сказал, что голосовал за Зеленского, потому что хотел, чтобы Порошенко ушел.

Народный депутат от партии "За будущее" Игорь Палица выразил мнение, что политические силы Украины "разрывают народ по кусках" и сделал прогноз результатов.

Об этом он заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Я голосовал за Зеленского, потому что я хотел, чтобы пошел Петр Алексеевич Порошенко... Прекратил говорить, в какую церковь ходить, а в какую - не ходить, на каком языке разговаривать, а какой - не разговаривать. У нас единственный государственный язык. И то, что сегодня происходит, что кто-то внес в парламент... Он так думает - это его право. Он народный депутат - Бужанский. Думает он правильно или нет - решит Верховная Рада", –.сказал Палица.

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Он обвинил партию "Европейская солидарность" в том, что они организовали митинг в поддержку украинского языка в Верховной Раде.

"Это делается потому, что эта политическая сила знает, что никогда уже ее представители не станут президентами. Вторая политическая сила, которая забирает голоса "Слуги", говорит, что без Крыма мы не сможем избрать своего президента. И они хотят разделить, разодрать страну и стать князьками каждый на своей территории", – добавил он.

"Я с большим уважением отношусь к вашим избирателей. И я надеюсь, что несмотря на то, что вы идеологически сейчас являетесь оппонентом "Европейской солидарности", вы с уважением относитесь к нашим избирателям и не можете говорить о том, что вроде бы люди приходят поддерживать то, что им болит, - и их идеология проплаченная. Я бы рекомендовала таких вещей не говорить", – ответила ему на это нардеп Ирина Геращенко.

Игорь Палица объяснил, что имел в виду организацию транспорта и "своза людей".

Как сообщал ранее УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что для проведения выборов необходимо будет принять еще ряд вопросов.

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