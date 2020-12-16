По результатам проверки установлено, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок".

В Минобороны сообщили, что некоторые должностные лица гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ могли наживаться на перевозке тел погибших на Донбассе бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на странице в Facebook.

В начале декабря журналистка Янина Соколова опубликовала видео "Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов", пишет УП.

По ее данным, чиновники из управления Гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ наживаются на перевозке тел погибших бойцов, закупки гробов и венков по завышенным ценам.

В частности, речь шла о ФЛП Ткачук И.И., который предоставлял услуги Минобороны по завышенной цене.

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В Минобороны отреагировали на информацию. Сообщается, что по поручению министра Андрея Тарана, в министерстве проверили сведения.

По результатам проверки установлено, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок".

Сообщается, что после аудита управления ГВС Генштаба ВСУ относительно использования средств и завершения служебного расследования будет решаться вопрос о юридической ответственности причастных должностных лиц.

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Автор: УНИАН