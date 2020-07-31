"Номинальная должность": участник ТКГ прокомментировал привлечение Кравчука к минским переговорам

Вчера Зеленский ввел Кравчука в состав ТКГ, назначив его руководителем украинской делегации.

Журналист из Донецка, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Денис Казанский прокомментировал привлечение к переговорам первого президента Леонида Кравчука.

Об этом идет речь в его публикации в Facebook.

Казанский пишет, что связывает назначение Кравчука с "действием, смысл которого до конца не ясен".

"Единственное, что могу сказать - надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком - еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", - подчеркнул журналист.

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Кравчук, напоминает Казанский, уже заявил о готовности идти на компромиссы.

"На самом деле, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", - написал он.

Казанский указал на то, что за все время Россия и члены НВФ не пошли на компромиссы. "Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - добавил журналист.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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