В "Большой семерке" осуждают нападения России на гражданское население и разрушение гражданской инфраструктуры.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Российскую Федерацию немедленно вывести войска из Украины.

Об этом говорится в их заявлении, размещенном на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Россия должна немедленно прекратить ее длительное нападение против Украины, которое драматически повлияло на гражданское население и разрушило гражданскую инфраструктуру, и немедленно вывести военные силы России. Президент Путин изолировал Россию в мире из-за своей дальнейшей агрессии, что было доказано подавляющим большинство голосов на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила агрессию России и призвала ее немедленно вывести войска", - говорится в заявлении.

Также в G7 осуждают российские атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе школы и больницы, и призывают Россию соблюдать обязательства полностью уважать международное гуманитарное права в права человека.

"Гуманитарные агентства ООН и Украины, медицинский персонал, и неправительственные организации, оказывающие помощь, должны получить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ к людям, которые нуждаются в помощи, немедленно по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

В G7 обязуются увеличить гуманитарную поддержку Украины.

"Мы настойчиво призываем Россию прекратить ее атаки, особенно в непосредственной близости к атомным электростанциям Украины", - отмечается в заявлении.

Война против Украины: