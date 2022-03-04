Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Российскую Федерацию немедленно вывести войска из Украины.
Об этом говорится в их заявлении, размещенном на сайте Европейской службы внешнего действия.
"Россия должна немедленно прекратить ее длительное нападение против Украины, которое драматически повлияло на гражданское население и разрушило гражданскую инфраструктуру, и немедленно вывести военные силы России. Президент Путин изолировал Россию в мире из-за своей дальнейшей агрессии, что было доказано подавляющим большинство голосов на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила агрессию России и призвала ее немедленно вывести войска", - говорится в заявлении.
Также в G7 осуждают российские атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе школы и больницы, и призывают Россию соблюдать обязательства полностью уважать международное гуманитарное права в права человека.
"Гуманитарные агентства ООН и Украины, медицинский персонал, и неправительственные организации, оказывающие помощь, должны получить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ к людям, которые нуждаются в помощи, немедленно по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.
В G7 обязуются увеличить гуманитарную поддержку Украины.
"Мы настойчиво призываем Россию прекратить ее атаки, особенно в непосредственной близости к атомным электростанциям Украины", - отмечается в заявлении.
Война против Украины:
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