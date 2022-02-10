Украинская делегация рассчитывает на конструктивный диалог, говорит Ермак.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников лидеров "нормандского формата".

Об этом глава ОП сообщил в Facebook.

"Прилетели с украинской делегацией в Берлин. Вскоре начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров нормандского формата", - написал он.

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Ермак также сообщил, что в столице ФРГ первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко сегодня проведет встречи с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свенею Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса.

По его словам, на встречах обсудят финансовое взаимодействие и поддержку, реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества, развитие транспортного потенциала обеих стран.

В рамках диалога с немецким бизнесом планируют обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сфере развития "зеленой" энергетики и водной логистики, транспорта и торговли.

"Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина - не одна, и мы жестко будем отстаивать собственные интересы", - подчеркнул Ермак.

Как сообщил УНИАН источник в Офисе президента, начало встречи было запланировано на 14:00 по киевскому времени, однако по техническим причинам было перенесено ориентировочно на 15:00.

Напомним, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Руководитель Офиса президента Украины Ермак сообщил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

По его словам, главным результатом встречи стала поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.

Между тем, сами лидеры "нормандской четверки" в последний раз собирались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года.

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