Джапарова добавила, что Россия стала токсичной даже для тех, кто несмотря ни на что после 2014 года продолжал работать на нее.

Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе по делам против РФ, которые начала Украина.

Об этом в Facebook сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает", – написал ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле, который до 24 февраля 2022 года был адвокатом России в Международном суде ООН.

По словам Джапаровой, в своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака России ... растоптала" принципы международного права, которые признаются всем цивилизованным сообществом.

"Россия стала токсичной даже для тех, кто несмотря ни на что после 2014 года продолжал работать на нее", - подытожила заместитель главы МИД Украины.

Как сообщалось, с 24 февраля продолжается масштабное российское вторжение в Украину. Агрессор обстреливает и разрушает ключевые объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских населенных пунктов с применением артиллерии и ракет.

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