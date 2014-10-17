26 октября будет проведен международный Еxit poll и результаты объявлены в УНИАН

26 октября 2014 года в Украине будет проведен международный экзит-пол (опрос избирателей на выходе с избирательного участка). Цель проведения - точное отображение результатов волеизъявления избирателей относительно партийных симпатий.

Результаты будут объявлены в информационном агентстве УНИАН сразу же после закрытия избирательных участков.

Читайте такжеНа Донетчине голосование состоится лишь в 8 из 21 округов - КИУОрганизаторами экзит-полла стали 4 партнера: Правительство Канады, Социологическая группа «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) - компания по исследованию общественного мнения (Украина), «Baltic Surveys» / The Gallup Organization - компания по исследованию общественного мнения (Вильнюс), при поддержке Международного Республиканского Института (The International Republican Institute - IRI).

«Данные, полученные во время этого экзит-пола позволят нам выяснить предпочтения избирателей до объявления официальных результатов выборов. Они покажут не только расстановку партий в новом парламенте, а также и предпочтения различных социальных групп избирателей сразу после закрытия избирательных участков», - отметил Игорь Тищенко, основатель Социологической группы «Рейтинг».

Экзит-пол будет проводиться во всех регионах Украины, кроме Крыма.