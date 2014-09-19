Боевики оборудуют позиции и минируют дороги возле занятых населенных пунктов
13:40, 19 сентября 2014Политика
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Боевики продолжают минировать автодороги.
REUTERS
Боевики осуществляют инженерное оборудование позиций и минируют автодороги возле занятых населенных пунктов на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Украинские военные и контрразведка фиксируют наращивание сил и средств незаконных вооруженных формирований», - сообщил он, отметив, что боевики осуществляют перегруппировку и инженерное оборудование позиций.
«Террористы минируют автодороги возле занятых населенных пунктов», - сообщил Лысенко.
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