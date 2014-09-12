ГПУ завершила досудебное следствие по делу трех "беркутовцев", которые расстреляли 39 майдановцев

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении командира роты спецназначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУМВД Украины в г. Киеве и двух подчиненных ему бойцов, которые подозреваются в совершении массовых убийств в центре столицы 20 февраля.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемым, их защитникам, а также потерпевшим и их представителям, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, направлено сообщение о завершении расследования и предоставлении доступа к материалам следствия. Начиная с 10 сентября, они могут с этими материалами знакомиться.

Досудебным расследованием установлено, что указанные лица вместе с другими правоохранителями во исполнение преступных приказов бывших руководителей государства и правоохранительных органов, превышая предоставленные им власть и служебные полномочия, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, утром 20 февраля на улице Институтской в центре Киева совершили умышленные убийства 39 участников акций протеста. Собранными по делу доказательствами эти три человека обоснованно подозреваются в причастности к указанным событиям.

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Досудебное расследование в отношении других соучастников, в том числе бывших высокопоставленных должностных лиц и руководителей и работников правоохранительных органов, причастных к указанным событиям, продолжается. Ряду лиц по этим фактам также вынесены подозрения с объявлением их в розыск.

Кроме того, следователи Генпрокуратуры продолжают работу над установлением обстоятельств совершения убийств других лиц в период января-февраля 2014 года, а также причинения огнестрельных ранений 180 митингующим, которые остались живыми. В связи с большим объемом назначенных по делу экспертиз и необходимостью проведения целого ряда следственных и процессуальных действий расследование по этим фактам продолжается.

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Генпрокуратура повторно обращается к общественности с просьбой предоставить любую полезную для следствия информацию, которая будет способствовать установлению всех обстоятельств расстрела участников акций массовых протестов и привлечению виновных к ответственности. В первую очередь орган досудебного расследования заинтересован в получении видеозаписей этих событий и свидетельств очевидцев, которые не допрошены.

Обращаться следует в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Киев, ул. Борисоглебская 18, телефон: 200-70-35.