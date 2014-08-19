Поддержка террористов местным населением в Луганске выше, чем в окружающих городах - комбат "Киевщины"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил командир батальона патрульной службы милиции особого назначения “Киевщина” Юрий Покиньборода.

“В Луганской области ситуации неоднозначна. Когда мы были в Сватове, там процентов 30 поддерживали сепаратистов, а процентов 70 поддерживали Украину. А чем ближе к Луганску, тем больше это соотношение меняется. Но у людей постепенно меняется мнение после того, как они натерпелись от сепаратистов”, - сказал Покиньборода.

Читайте такжеСилы АТО освободили от террористов один из районов Луганска, бои продолжаютсяКроме того, комбат сообщил, что на Луганщине есть районы, где местные жители вообще не признают никакой власти. “Есть часть населения, которая вообще никого не поддерживает. Это казачьи станицы, которым никакая власть не нужна. Мы туда заезжаем, а там даже никаких флагов нет, и нам приходится проводить работу, чтобы обеспечить элементарную безопасность, чтобы туда завезли средства для социальных выплат. А в Кременной местное руководство вообще не признает украинскую власть. По моему мнению, этих руководителей надо менять, но они до сих пор при власти”, - подчеркнул Покиньборода.

Напомним, в занятом террористами Луганске уже 17-й день наблюдается критическая ситуация с жизнеобеспечением города.