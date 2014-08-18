Порошенко рассказал о 1200 новоприбывших из РФ боевиках и смене тактики АТО

Подтверждается информация о попадании на территорию Украины 1200 обученных боевиков и тяжелой военной техники «со стороны восточного соседа».

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководителями силовых ведомств, на котором обсуждалась тактика дальнейших действий в антитеррористической операции, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Нам нужно сегодня рассмотреть новое содержание военной операции в новых обстоятельствах», - отметил глава государства.

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Порошенко сказал, что подтверждается информация о попадании на территорию Украины 1200 обученных боевиков и тяжелой военной техники «со стороны восточного соседа». Часть этой техники была уничтожена, относительно остальной – принимаются меры по ее уничтожению.

«Сегодня нам нужно сделать перегруппировку сил, которая обеспечит защиту нашей территории и продолжение наступательных действий армии», - сказал президент.

Глава государства сообщил, что наступление украинских Вооруженных сил, Национальной гвардии успешно продолжается, хотя дается это дорогой ценой. «Каждый день мы теряем украинских героев», - констатировал он. Вчера в результате прямого попадания гранаты была уничтожена БМП с десантниками, среди погибших – муж известной волонтерки Татьяны Рычковой. Глава государства поручил министру обороны подготовить представление на награждения героев, которые ценой своей жизни защищают Донбасс.

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Порошенко отметил, что сегодня стоит задание перерезать систему обеспечения террористов наемниками, новым вооружением, боеприпасами, поскольку через неконтролируемые участки границы продолжается их поступление. По словам Президента, тактика сейчас заключается в том, чтобы «рассечь территории, которые контролируются террористами, на зоны, плотно сузить кольцо, и не дать возможности для поставки оружия и боеприпасов».

Президент подчеркнул, что от террористов освобождены десятки городов и поселков. «Главное, освобождены миллионы людей, которые возвращаются к мирной жизни», - сказал Порошенко.