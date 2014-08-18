Порошенко проводит совещание с силовыми ведомствами по ситуации в зоне АТО

16:59, 18 августа 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко начал совещание с руководителями силовых ведомств относительно ситуации в зоне АТО.

Порошенко проводит совещание с силовыми ведомствами по ситуации в зоне АТО / фото УНИАН

Об этом сообщает Администрация президента в "Твиттере".

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"Президент Украины начал совещание с руководителями силовых ведомств относительно ситуации в зоне АТО", - говорится в сообщении.

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