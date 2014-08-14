Гройсман: Европейская техническая миссия оценит масштаб работ по обустройству границы Украины с РФ

Об этом в интервью журналу Новое время рассказал вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Получается, что наша граница в обозримом будущем будет граничной зоной ЕС, поэтому ее нужно обустроить должным образом. Мы в ближайшее время ожидаем европейскую техническую миссию, которая прибудет для того, чтобы оценить масштаб работ по обустройству граничной линии", - сказал Гройсман. Читайте такжеНа Черниговщине укрепляют границу с РФ: сооружают рвы и планируют построить стены

Он уточнил, что речь не идет о стене на госгранице Украины с РФ.

"Это может быть ограждение, рвы, электроника, система сигнализаций и предотвращения проникновений. Это специальный комплекс мероприятий, который нужно провести", - отметил Гройсман.

Полное интервью Гройсмана читайте в выпуске журнала Новое время.