Делегация ОБСЕ прибыла на место падения Боинга в Донецкой области - российские СМИ
18:57, 18 июля 2014Политика
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Делегация ОБСЕ приехала на место катастрофы малайзийского авиалайнера на востоке Украины.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости.
В составе делегации почти 20 человек. Они приехали на пяти машинах, общаются со спасателями, осматривают место происшествия и пока отказываются от общения с прессой.
Читайте такжеЗаседание СБ ООН: США не исключают причастности России к катастрофе Боинг-777Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
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