Делегация ОБСЕ прибыла на место падения Боинга в Донецкой области - российские СМИ

Об этом сообщает РИА Новости.

В составе делегации почти 20 человек. Они приехали на пяти машинах, общаются со спасателями, осматривают место происшествия и пока отказываются от общения с прессой.

Читайте такжеЗаседание СБ ООН: США не исключают причастности России к катастрофе Боинг-777Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.