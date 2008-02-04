Ющенко махнул рукой: если кому-то не нравится, это их дело

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что до вторника, 5 февраля, парламентским силам удастся согласовать проект постановления по интеграции Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Президент заметил, что сегодня во время встречи с руководителями фракций Верховной Рады предлагалось принять проект постановления, которое состоит из двух пунктов.

В первом пункте проекта предлагалось отметить, что политические силы и в дальнейшем будут действовать в рамках закона об основах национальной безопасности и обороны. При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что именно в рамках данного закона и действовали подписанты письма к руководству Альянса, в том числе и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, подпись которой, по мнению Президента, была ключевой. В.ЮЩЕНКО назвал это письмо логическим продолжением закона, принятого Верховной Радой. «А если это кому-то не нравится, это их дело», - подчеркнул Президент.

Вторым пунктом, по мнению В.ЮЩЕНКО, было бы целесообразно в проекте постановления записать, что вопрос непосредственного вступления Украины в НАТО будет рассматриваться лишь после того, как Украина полностью выполнит План относительно членства и проведет референдум по вступлению Украины в Североатлантический Альянс. При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что на эти процедуры «уйдут годы».

Президент сообщил, что час беседовал с лидерами ведущих парламентских фракций и понял, что пока они не пришли к пониманию по этому вопросу.

«Я надеюсь, что за оставшееся время до утреннего заседания (парламента), понимание найдется», - сказал В.ЮЩЕНКО.