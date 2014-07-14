В Донецке в связи с боевыми действиями отменяют пригородные маршруты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, в частности, отменены пригородные маршруты, соединяющие Донецк с Ясиноватой, Верхнеторецком, Розовкой, Новоалександровкой, Карловкой, Пантелеймоновкой, Красногоровкой, Марьинкой.

Кроме того, в сообщении акцентируется, что междугородние маршруты «Дзержинск - Горловка» и «Дзержинск - Донецк» не работают из-за взрыва путепровода неизвестными лицами возле пгт Майорская и отсутствием электроснабжения на автостанции в г. Дзержинск.

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При этом отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос восстановления двух указанных маршрутов путем ремонта путепроводов или введения альтернативного транспортного сообщения.

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Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.